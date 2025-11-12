Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

Για ακόμη μια φορά κατάφερε να ανεβάσει τους τόνους ο Στάυρος Μπαλάσκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, καθώς αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn που βρίσκεται ήδη στα δικαστήρια.

Ο αστυνομικός αναλυτής τοποθετήθηκε για το γεγονός πως η Ιωάννα Τούνη βγαίνει και μιλάει για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα στο διαδίκτυο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, διότι πιστεύει πως το κάνει για να «πουλήσει», δηλώνοντας σε πολύ έντονο ύφος: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει. Μη βγαίνεις να το πουλήσεις. Όσες το περνάνε πάνε στον ψυχίατρο».

Άμεσα οι υπόλοιποι παρόντες στο πάνελ έσπευσαν να του ζητήσουν να απολογηθεί και να ανακαλέσει την βαριά έκφραση, όπως και τελικά έκανε, ωστόσο συνέχισε λέγοντας: «Είναι η εργασία σου, αλλά επειδή είναι ένα πρoσωπικό δράμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πουν όπως η Τούνη… μιλάνε οι δικαστές, δεν μιλάει η Τούνη! Σίγα μη βοηθάει. Δεν βοηθάει κανέναν. Βοηθάει τον εαυτό της να πάρει views! Είναι κακοποίηση; Δεν θα έπρεπε να κρατήσει πιο ήπιους τόνους;».