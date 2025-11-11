Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

H Ιωάννα Τούνη μίλησε μετά την έναρξη της δίκης για το revenge porn

Newsbomb

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H Ιωάννα Τούνη μία ημέρα μετά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση revenge porn στάθηκε μπροστά στην κάμερα και μίλησε στους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα βίντεο στο Instagram μιλώντας για το αποτύπωμα που της έχει αφήσει αυτή η τραυματική εμπειρία.

Η Instagrammer, που τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου βρέθηκε στα δικαστήρια για το βίντεο με προσωπικές της στιγμές που οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να διέρρευσαν στο διαδίκτυο το 2017, επισήμανε ότι παρά τα όσα έχει καταφέρει στη ζωή της, πολλοί την αντιμετωπίζουν ως πόρνη. Αυτό που αποζητά, τόνισε, είναι η αποκατάσταση της αλήθειας.

https://www.instagram.com/reel/DQ6hjMyiLh7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τη στήριξή τους, λέγοντας: «Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στα εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει από χθες, και κυρίως γυναίκες, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Μηνύματα γεμάτα αγάπη και πάρα πολύ υποστηρικτικά, τα οποία μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και με συγκίνησαν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά ξεχωριστά, αλλά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου».

Αναφερόμενη στον αντίκτυπο που είχε η υπόθεση, εξήγησε ότι έχει αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα της.

«Χθες βρέθηκα για ακόμη μία φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μετά από 8 χρόνια αναμονής, επιτέλους ξεκίνησε, όντως ξεκίνησε η δίκη που περίμενα. Μία δίκη revenge porn στη δική μας γλώσσα, αλλά ειδικά στους νομικούς όρους σχετικά με την παράνομη μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη γνώση μου προσωπικών μου ερωτικών στιγμών, οι οποίες διέρρευσαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκαν αναρτημένες σε πορνογραφικά site και σε κάθε είδους μέσο. Σίγουρα οι περισσότερες εδώ πέρα θυμάστε για τι πράγμα μιλάω. Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή π…ρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό», τόνισε.

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε επίσης ότι ήταν ιδιαίτερα επώδυνο να αντικρίζει ξανά τους δύο κατηγορούμενους. «Χθες ήμουν ήδη αρκετά φορτισμένη και δεν θέλω να αρχίσω να κλαίω σε αυτό το βίντεο γιατί το κάνω για άλλο σκοπό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον αγώνα που δίνω αυτόν, 8 χρόνια μετά και παρά την τόση ψυχική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και ξανά και να δω τους ανθρώπους αυτούς τους δύο, είναι μια πολύ πραγματικά ψυχικά δύσκολη διαδικασία και ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός, την οικονομική σου κατάσταση, δεν έχει να κάνει με τίποτα», μοιράστηκε.

Όπως είπε, οι δύο κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ως θύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα: «Οι δύο άνθρωποι αυτοί δήλωσαν και ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα σε μια υπόθεση και έναν διασυρμό που εγώ βίωσα, ένιωσα και με στιγμάτισε ανεπανόρθωτα. Ένας διασυρμός που προέκυψε από την παράνομη μαγνητοσκόπηση από αυτούς, την παράνομη και παρά τη θέληση και τη γνώση μου μαγνητοσκόπηση την οποία οι ίδιοι τους διέδωσαν σε τρίτα άτομα μια μαγνητοσκόπηση στην οποία φαίνεται να συνευρίσκομαι σεξουαλικά με τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος, ο κολλητός του τραβάει βίντεο χωρίς να το γνωρίζω ενώ ο άνθρωπος με τον οποίο βρίσκομαι στην ερωτική πράξη κοιτάει, γελάει, χλευάζει και συνεχίζει κανονικά τη συνουσία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δηλώνουν τα θύματα».

Ακόμα, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στη μητέρα της και στον γιο της Πάρη, ο οποίος μελλοντικά μπορεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο διάφορα σχόλια για τη μητέρα του. «Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, είναι ένας αγώνας που δίνω λοιπόν σήμερα, μια μάχη σε ένα τεράστιο πόλεμο μιας πατριαρχικής κοινωνίας για τον εαυτό μου για να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου, και παρότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα και παρότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ετοιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, για τον γιο μου, για το παιδί μου το οποίο είναι αυτή τη στιγμή τριών αλλά μετά αύριο θα είναι έξι και επτά και θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή την κατάσταση για το ποια στην αλήθεια είναι η ηθική της μητέρας του και το εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή κατάρρευση γέφυρας - Είχε εγκαινιασθεί λίγους μήνες πριν - Video

16:57ΥΓΕΙΑ

Αντισώματα από καμήλες και αλπάκα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θεραπεύσουν τη νόσο του Αλτσχάιμερ

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην Αθήνα

16:55ΥΓΕΙΑ

Πρωτεΐνη που συνδέεται με τον καρκίνο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επούλωση πληγών

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Novibet παρουσιάζει το Noviverse: ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης που αλλάζει τα δεδομένα στο online gaming

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 23χρονος πέθανε μετά από συνομιλία με το ChatGPT - Η οικογένεια μηνύει την OpenAI

16:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Η γήρανση θα μειώσει το ΑΕΠ κατά 14% έως το 2060

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο 15χρονοι που πούλησαν ναρκωτικά σε 13χρονο μέσα σε σχολείο

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Sally Kirkland σε ηλικία 84 ετών

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτικό: Μόλις ένας στους 10 που δήλωνε «ανήλικος» αποδείχθηκε τελικά... ανήλικος

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Κρουαζιέρα τρόμου: Δεκάδες επιβάτες επιπλέουν στη θάλασσα της Καραϊβικής μετά τη βύθιση καταμαράν 

16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Παιχνίδι με πολλές επαφές κόντρα στην Ζαλγκίρις»

16:03LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Όταν με έκλεισαν εσωτερική, έπαθα κατάθλιψη»

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Φρουρός της Ελβετικής Φρουράς του Βατικανού έφτυσε περιφρονητικά όταν είδε Εβραίες - Έρευνα για την καταγγελία

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς συνταράσσει την χώρα - «Δραπέτευσε» με αεροπλάνο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

15:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε το νέο μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα

15:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με πάνω από 72.800 συμμετοχές ολοκληρώθηκε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός αγόρασε Mercedes και ανακάλυψε πως έχει... ξύλινα φρένα!

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που ετοιμάζεται να αλλάξει την πρωτεύουσά της: Η πόλη που κατέρρευσε από την ίδια της την ανάπτυξη

15:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τον αυτοσχέδιο αγώνα - Είχαν κλείσει την εθνική για «κόντρες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 23χρονος πέθανε μετά από συνομιλία με το ChatGPT - Η οικογένεια μηνύει την OpenAI

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτικό: Μόλις ένας στους 10 που δήλωνε «ανήλικος» αποδείχθηκε τελικά... ανήλικος

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

15:24LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς συνταράσσει την χώρα - «Δραπέτευσε» με αεροπλάνο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

14:29LIFESTYLE

Ο Ρομέν Γαβράς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης - Με μπλουζάκι από το Άγιον Όρος ο σκηνοθέτης

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Φρουρός της Ελβετικής Φρουράς του Βατικανού έφτυσε περιφρονητικά όταν είδε Εβραίες - Έρευνα για την καταγγελία

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

15:31ΥΓΕΙΑ

Χωρίς δίαιτες ή γυμναστήριο: Γαστρεντερολόγος μοιράζεται συνήθειες που θεραπεύουν το έντερο 

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην Αθήνα

14:00ΚΟΣΜΟΣ

«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν για την ρωσική εξάρτηση

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Κρουαζιέρα τρόμου: Δεκάδες επιβάτες επιπλέουν στη θάλασσα της Καραϊβικής μετά τη βύθιση καταμαράν 

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ