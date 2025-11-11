Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

H Ιωάννα Τούνη μία ημέρα μετά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση revenge porn στάθηκε μπροστά στην κάμερα και μίλησε στους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα βίντεο στο Instagram μιλώντας για το αποτύπωμα που της έχει αφήσει αυτή η τραυματική εμπειρία.

Η Instagrammer, που τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου βρέθηκε στα δικαστήρια για το βίντεο με προσωπικές της στιγμές που οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να διέρρευσαν στο διαδίκτυο το 2017, επισήμανε ότι παρά τα όσα έχει καταφέρει στη ζωή της, πολλοί την αντιμετωπίζουν ως πόρνη. Αυτό που αποζητά, τόνισε, είναι η αποκατάσταση της αλήθειας.

https://www.instagram.com/reel/DQ6hjMyiLh7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τη στήριξή τους, λέγοντας: «Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στα εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει από χθες, και κυρίως γυναίκες, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Μηνύματα γεμάτα αγάπη και πάρα πολύ υποστηρικτικά, τα οποία μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και με συγκίνησαν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά ξεχωριστά, αλλά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου».

Αναφερόμενη στον αντίκτυπο που είχε η υπόθεση, εξήγησε ότι έχει αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα της.

«Χθες βρέθηκα για ακόμη μία φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μετά από 8 χρόνια αναμονής, επιτέλους ξεκίνησε, όντως ξεκίνησε η δίκη που περίμενα. Μία δίκη revenge porn στη δική μας γλώσσα, αλλά ειδικά στους νομικούς όρους σχετικά με την παράνομη μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη γνώση μου προσωπικών μου ερωτικών στιγμών, οι οποίες διέρρευσαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκαν αναρτημένες σε πορνογραφικά site και σε κάθε είδους μέσο. Σίγουρα οι περισσότερες εδώ πέρα θυμάστε για τι πράγμα μιλάω. Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή π…ρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό», τόνισε.

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε επίσης ότι ήταν ιδιαίτερα επώδυνο να αντικρίζει ξανά τους δύο κατηγορούμενους. «Χθες ήμουν ήδη αρκετά φορτισμένη και δεν θέλω να αρχίσω να κλαίω σε αυτό το βίντεο γιατί το κάνω για άλλο σκοπό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον αγώνα που δίνω αυτόν, 8 χρόνια μετά και παρά την τόση ψυχική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και ξανά και να δω τους ανθρώπους αυτούς τους δύο, είναι μια πολύ πραγματικά ψυχικά δύσκολη διαδικασία και ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός, την οικονομική σου κατάσταση, δεν έχει να κάνει με τίποτα», μοιράστηκε.

Όπως είπε, οι δύο κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ως θύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα: «Οι δύο άνθρωποι αυτοί δήλωσαν και ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα σε μια υπόθεση και έναν διασυρμό που εγώ βίωσα, ένιωσα και με στιγμάτισε ανεπανόρθωτα. Ένας διασυρμός που προέκυψε από την παράνομη μαγνητοσκόπηση από αυτούς, την παράνομη και παρά τη θέληση και τη γνώση μου μαγνητοσκόπηση την οποία οι ίδιοι τους διέδωσαν σε τρίτα άτομα μια μαγνητοσκόπηση στην οποία φαίνεται να συνευρίσκομαι σεξουαλικά με τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος, ο κολλητός του τραβάει βίντεο χωρίς να το γνωρίζω ενώ ο άνθρωπος με τον οποίο βρίσκομαι στην ερωτική πράξη κοιτάει, γελάει, χλευάζει και συνεχίζει κανονικά τη συνουσία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δηλώνουν τα θύματα».

Ακόμα, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στη μητέρα της και στον γιο της Πάρη, ο οποίος μελλοντικά μπορεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο διάφορα σχόλια για τη μητέρα του. «Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, είναι ένας αγώνας που δίνω λοιπόν σήμερα, μια μάχη σε ένα τεράστιο πόλεμο μιας πατριαρχικής κοινωνίας για τον εαυτό μου για να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου, και παρότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα και παρότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ετοιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, για τον γιο μου, για το παιδί μου το οποίο είναι αυτή τη στιγμή τριών αλλά μετά αύριο θα είναι έξι και επτά και θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή την κατάσταση για το ποια στην αλήθεια είναι η ηθική της μητέρας του και το εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες».

Διαβάστε επίσης