Διεκόπη η δίκη για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη - Θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου

Στις 28 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και έπειτα από αίτημα που κατέθεσε η πλευρά της Ιωάννας Τούνη αποφασίστηκε να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρία άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η instagrammer είχε μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη.

Η ίδια βγήκε φορτισμένη από την δικαστική αίθουσα καθώς ήταν η μοναδική μάρτυρας η οποία εξετάστηκε σήμερα από το δικαστήριο και βρέθηκε ξανά μόλις λίγα μέτρα μακριά από τους δύο κατηγορούμενους. Μετά τη διακοπή της υπόθεσης και την ημερομηνία που όρισε το δικαστήριο για τη νέα συνεδρίαση, η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε από την πίσω είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου.

