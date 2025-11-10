Ιωάννα Τούνη για το revenge porn: Ελπίζω να γίνει η δίκη - Με αποστραγγίζουν ψυχολογικά

Ελπίζω να γίνει η δίκη και να μην με αποστραγγίξουν ψυχολογικά με νέα αναβολή, δήλωσε προσερχόμενη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση του revenge porn.

Ζητάω δικαιοσύνη, τόνισε η influencer, επισημαίνοντας πως με όσα έκαναν, οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται πως είχαν στόχο να καταστρέψουν μια ζωή. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει τίποτα, θέλω μόνο μία δικαίωση, μόνο δικαιοσύνη ζητάω και να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σκοπό να καταστρέψουν μια ζωή.

Η υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη αφορά την παράνομη διαρροή βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο. Το επίμαχο υλικό, σύμφωνα με την ίδια, είχε τραβηχτεί το 2017 μέσα σε αυτοκίνητο, στο πλαίσιο ενός ιδιωτικού beach-party, στην Χαλκιδική, κατά τα έγγραφα του βουλεύματος. Η διαρροή του βίντεο έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή της, όπως υποστηρίζει, τονίζοντας πως η υπόθεση «της έχει στοιχίσει την ψυχική της υγεία».

Τον περασμένο Μάιο, η υπόθεση είχε πάρει αναβολή και τότε είχε οριστεί εκδίκαση για σήμερα, 10 Νοεμβρίου.

Κατηγορούμενοι για κακουργηματικές πράξεις σχετικά με την υπόθεση, είναι δύο άντρες.

