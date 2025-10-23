Ιωάννα Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία - Από μ***κες χορτάσαμε»

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή με τον αγαπημένο της, ο οποίος της έστειλε λουλούδια με την infuencer να δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα και σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία. Από μ***κες χορτάσαμε».

Την Πέμπτη (23/10), η influencer με ανάρτησή της στο TikTok μοιράστηκε ότι είχε μια δύσκολη ημέρα και ότι η ψυχολογία της επηρεάστηκε από διάφορες καταστάσεις, αλλά λίγο αργότερα ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο, της έστειλε λουλούδια για να της ανεβάσει το ηθικό.

«Ήταν μία από αυτές τις ημέρες που ήθελα να μείνω κάτω από τα σκεπάσματα. Ξέρεις ποιος μου έφερε λουλούδια. Δεν έχω λάβει ποτέ πιο πολλές και πιο πανέμορφες τουλίπες από αυτές. Εντάξει νομίζω ότι δεν είναι και τόσο άσχημη η σημερινή ημέρα», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο στο TikTok.

Στην λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Αν το αγόρι σου δεν σου παίρνει λουλούδια για να σου φτιάξει τη διάθεση τις ημέρες που δεν είσαι χαρούμενη, στείλε του αυτό το βίντεο. «Ή χώρισέ τον. Πέρα από την πλάκα, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, να σε σέβεται και να σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία. Από μ@@@κες χορτάσαμε. Και τελικά, μέτρησε καμία πόσες τουλίπες είναι;».

