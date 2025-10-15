Ιωάννα Τούνη: Βρέθηκε στο Λας Βέγκας και «ζαλίστηκε» από το «κιτσοπλούσιο και βλάχικο στυλ»
Η γνωστή influencer βρέθηκε στην λαμπερή πόλη για το bachelor party της κολλητής της φίλης
Στο Λας Βέγκας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη για το bachelor party της κολλητής της φίλης, Στέλλας Πάσσαρη.
Η γνωστή influencer μοιράζεται στιγμιότυπα από την παραμονή της στην «Πόλη της Αμαρτίας», με την ίδια να σχολιάζει τόσο την λάμψη όσο και το «κιτς» στυλ του Λας Βέγκας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλο το στυλ είναι κιτσοπλούσιο, βλαχοπλούσιο, αλλά υπάρχει πολύ ωραίο vibe. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο».
