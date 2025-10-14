Άκης Παυλόπουλος σε Ιωάννα Τούνη: «Περιμένω το follow στο Instagram»

Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα συνάντησε τον Άκη Παυλόπουλο και τον Δημήτρη Οικονόμου.

Οι δύο δημοσιογράφοι, μεταξύ άλλων, μίλησαν για την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από την τηλεόραση, ενώ ο Άκης Παυλόπουλος αναφέρθηκε και στο follow που περιμένει από την Ιωάννα Τούνη.

Για την αντικατάσταση του Γιώργου Παπαδάκη από τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, ο Άκης Παυλόπουλος σημείωσε: «Να σχολιάσω τώρα τη δουλειά των παιδιών που είναι και φίλοι; Μια χαρά πάνε. Εννοείται βλέπουμε τον ανταγωνισμό, όλη μέρα αυτό κάνουμε».

Με αφορμή την επιθυμία που εξέφρασε ο Άκης Παυλόπουλος στην εκπομπή «Σήμερα» να τον ακολουθήσει στο Instagram η Ιωάννα Τούνη, ο ίδιος ανέφερε: «Η Ιωάννα Τούνη δεν με έχει κάνει follow ακόμα, αλλά δεν σταματώ να ελπίζω. Για αρχή θέλω να με κάνει follow μόνο η Ιωάννα Τούνη, περιμένω το follow».