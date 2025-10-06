Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

Στην Μύκονο βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη για να βαφτίσει μαζί με τις δύο κολλητές της φίλες την κόρη της καλής της φίλης, Ντόρις Ηλέκτρας Μιχαηλίδου.

Η ξανθιά influencer, βρέθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους με τον γιο της Πάρη και τον νέο της σύντροδο Δημήτρη Ρομπέρτο με τον οποίο είναι σε σχέση εδώ και αρκετούς ημέρες.

Όπως θα δείτε στο βίντεο , η γνωστή influencer έφτασε στην εκκλησία έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της Παρη ενώ με το δεξί της χέρι κρατούσε το χέρι του συντρόφου της, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Μετά τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου η εκρηκτική Θεσσαλονικιά φαίνεται να ερωτεύτηκε ξανά με το ζευγάρι πλέον να μην κρύβεται.

Ο Δημήτρης Ρομπέρτος, ο οποίος διατηρεί γενικά χαμηλό προφίλ, έκλεψε τις εντυπώσεις με την γοητεία και το στυλ του. Όσοι τους έχουν δει μαζί έχουν να λένε για το πόσο ταιριαστοί είναι.

Δείτε το βίντεο του mykonoslive.tv:

Διαβάστε επίσης