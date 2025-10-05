Ρίτα Όρα: Πιο καυτή από ποτέ με διάφανο φόρεμα που αποκάλυπτε το ασημί εσώρουχό της

Η Ρίτα Όρα τράβηξε όλα τα βλέμματα στο λαμπερό πάρτι EE72 του Έντουαρντ Ένινφουλ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η 34χρονη Βρετανίδα ποπ σταρ εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/10) με ένα αποκαλυπτικό μαύρο διάφανο φόρεμα, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία και αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό ασημένιο εσώρουχό της.

Η Ρίτα Όρα ολοκλήρωσε το σέξι look της με ασημένια πέδιλα με στρας, μαύρη τσάντα και κομψά μαύρα γυαλιά ηλίου, προσθέτοντας μια glam πινελιά στην αποχώρησή της από το event.

Έξω από το Le Grand Café, όπου πραγματοποιήθηκε το λαμπερό πάρτι του περιοδικού EE72, η Ρίτα πόζαρε χαμογελαστή στο πλευρό της Σίνθια Ερίβο.

Η Αυστραλέζα καλλονή Σανίνα Σέικ, επίσης 34 ετών, επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με ντραπέ λαιμόκοψη και γυμνή πλάτη, διακοσμημένο με μεταλλικές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με μαύρα τακούνια. Από την άλλη, η Ντέμι Λοβάτο, 33 ετών, ξεχώρισε με ένα κομψό cropped σακάκι, pencil φούστα και μια εντυπωσιακή κόκκινη τσάντα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα wet-look σινιόν με μπούκλες.

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους βρέθηκαν επίσης η Χάιντι Κλουμ και η κόρη της, Λένι, η Ντέμι Λοβάτο και η Σανίκα Σέικ.

Το event σηματοδότησε την επιστροφή του πρώην αρχισυντάκτη της British Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ, ο οποίος λάνσαρε το νέο του περιοδικό 72 (εμπνευσμένο από την εταιρεία του EE72), με τη στήριξη αστέρων όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ο 53χρονος εκδότης υπήρξε ο πρώτος άνδρας και ο πρώτος μαύρος αρχισυντάκτης της British Vogue, και για χρόνια θεωρούνταν ο διάδοχος της Άννα Γουίντουρ. Ωστόσο, οι φήμες για «μάχη εξουσίας» ανάμεσα στους δύο κολοσσούς της μόδας οδήγησαν τελικά στην αποχώρησή του στις αρχές του 2024.

Πλέον, μετά από σχεδόν 18 μήνες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Ένινφουλ επιστρέφει δυναμικά με ένα πολυτελές τριμηνιαίο έντυπο, που φαίνεται έτοιμο να αναζωπυρώσει τη φημολογούμενη αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο ισχυρότερους εκδότες της παγκόσμιας μόδας.

