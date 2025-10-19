Ιωάννα Τούνη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από το ταξίδι της στο Λας Βέγκας

Στο Λας Βέγκας βρέθηκε πριν λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη για το bachelor party της κολλητής φίλης και κουμπάρας της, Στέλλας Πάσσαρη, η οποία σε λίγο καιρό, αναμένεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της.

Αν και η διαμονή της στην «Πόλη της Αμαρτίας» ήταν μία μοναδική εμπειρία, η γνωστή influencer, μου μας έχει συνηθίσει σε «περιπετειώδεις πτήσεις» είτε προς είτε από τον προορισμό της, είχε να διαχειριστεί ένα ακόμα ευτράπελο και σε αυτό το ταξίδι.

Μετά από μία μικρή ατυχία, αφού η πτήση της επιστροφής της ακυρώθηκε, η Ιωάννα Τούνη τελικά ταξίδεψε με νέα πτήση και το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου έφτασε στην Ελλάδα.

Αναπολώντας τις ξέγνοιαστες στιγμές με τις φίλες της στο Λας Βέγκας, η γνωστή influencer ανήρτησε αδημοσίευτες φωτογραφίες από το ξενοδοχείο, από τις βραδυνές τους εξόδους, αλλά και στιγμές χαλάρωσης με την παρέα της.

https://www.instagram.com/p/DP9WeS7iMrS/

