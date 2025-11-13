Διακοπές νερού την Πέμπτη (13/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, EKTAKTH
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Αθήνας και Άρεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αυγής και Χαραυγής
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, EKTAKTH
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Λεωφ. Βραυρώνος και Φτέρης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΑΜΑ, EKTAKTH
ΠΕΡΑΜΑ
Λανίτου και Φαέθοντος
