Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό και στην Αττική οδό.

Οι δρόμοι που έχουν κίνηση

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος) Βασ. Σοφίας (άνοδος) Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λ. Ηλιουπόλεως

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Λ.Σχιστου

Έντονη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αναφορικά με την Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.