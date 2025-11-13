Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός
Πού αλλού έχει κίνηση
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό και στην Αττική οδό.
Οι δρόμοι που έχουν κίνηση
- Πέτρου Ράλλη
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Βασ. Αμαλίας
- Λ. Ηλιουπόλεως
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Βάρης-Κορωπίου
- Λ.Σχιστου
Έντονη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Αναφορικά με την Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
