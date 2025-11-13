Φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής - Δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Πλατεία Αμερικής στη συμβολή των οδών Λευκωσίας και Κνωσσού.

Εξαιτίας της φωτιάς προκλήθηκε έκρηξη στα ρολόγια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να τυλίξουν το κτίριο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα απεγκλωβίζοντας κατοίκους και θέτοντας υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Για περίπου δύο ώρες η οδός Λευκωσίας παρέμεινε κλειστή με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη μέσα στους πυκνούς καπνούς για την πλήρη κατάσβεση -με την Τροχαία να κλείνει ακόμα και την οδό Ευπαλίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες (οξυγόνο) από πλήρωμα του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Με την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε διαμερίσματα ή το σούπερ μάρκετ, ενώ όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν δίχως να κινδυνεύσουν.