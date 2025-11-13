Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Σε εξέλιξη η κατάσβεση σε ένα από τα σκάφη που τυλίχθηκαν στις φλόγες

Κάτω από άγνωστες -μέχρι στιγμής αιτίες- ξέσπασε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στον Πειραιά.

Η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτητα, με αποτέλεσμα τη βύθιση τριών παρακείμενων σκαφών, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στο σημείο παραμένει σε εξέλιξη η κατάσβεση σε ένα ακόμα σκάφος, ενώ για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό πλοιάριο με ρυμουλκό και οκτώ οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

