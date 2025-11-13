Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Μαρίνα Ζέας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11), όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα σκάφος και επεκτάθηκε σε ακόμη τρία που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

01 02 02 02

Στο σημείο επιχειρούν στελέχη του Λιμενικού, οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.