Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης, με σημαντικές καθυστερήσεις να σημειώνονται σε Αττική Οδό, Κηφισό και Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας και 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Στο αντίθετο ρεύμα οι καθυστερήσεις φτάνουν στα 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.

Την ίδια ώρα στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφεια, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, ενώ σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από τον Άλιμο έως το Νέο Φάληρο και στη Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.