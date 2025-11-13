Τραγωδία στο Ναύπλιο: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71χρονος που έπεσε από ασθενοφόρο το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ναυπλίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Στην διαδρομή και στο ύψος της Κορίνθου ωστόσο ο 71χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr



Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εφέσου, όταν ο ηλικιωμένος κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, όπου έγινε αντιληπτός από περιοίκους που ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ



Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας