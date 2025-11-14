Διακοπές νερού την Παρασκευή (14/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΑΧΑΡΝΕΣ
Πάρνηθος και Καρθαίου Ρένας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, EKTAKTH
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
Ζαΐμη και Θεοχάρη
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Θα δούμε και τον Μίκαελ στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Σουμάχερ;
07:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό
06:54 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου
06:44 ∙ LIFESTYLE
STAR: Τα «Φαντάσματα», το «MasterChef» και τα πρότζεκτ στα σκαριά
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
12:43 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος