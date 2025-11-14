Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (14/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Β.ΠΑΥΛΟΥ - Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ
519
Κατασκευές
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ - ΔΥΝΑΣΤ.ΙΣΑΥΡΩΝ - ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ - - Λ.ΦΥΛΗΣ - ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ.ΠΑΤΣΙΜΑΔΗ - ΖΑΙΜΗ Α.
520
Κατασκευές
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΎΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1298
Λειτουργία
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΆΡΧΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1281
Λειτουργία
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 1:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΞΑΝΘΟΥ ΓΥΑΛΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1490
Λειτουργία
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 1:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΜΕΣΣΑΡΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
293
Λειτουργία
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 2:00:00 μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μονά οδός:ΕΥΔΗΛΟΥ απο κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΝΟΡΟΣ απο κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΕΥΔΗΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1289
Λειτουργία
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 2:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΓΡ.ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΡΡΑΚΟΥ
518
Κατασκευές
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΤΡΑΛΛΕΩΝ ΝΟ 14 - 16 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1463
Κατασκευές
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 4:00:00 μμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΖΑΛΑ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ απο κάθετο: 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:1Η ΠΑΡΟΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΖΑΛΑ έως κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Συντήρηση
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΔΑΣ.
918
Κατασκευές
14/11/2025 8:00:00 πμ
14/11/2025 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΗΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΠΕΤΤΑ - ΕΛΑΙΩΝ
517
Κατασκευές
14/11/2025 8:30:00 πμ
14/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΚΟΤΣΙΚΑ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΟΤΣΙΚΑ έως κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Mονά οδός:ΚΟΤΣΙΚΑ 1 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
1296
Λειτουργία
14/11/2025 8:30:00 πμ
14/11/2025 4:30:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΒΥΤΙΒΥΛΙΑ - ΑΝΑΦΗΣ - ΠΟΛΕΜΗ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΗ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ
260
Λειτουργία
14/11/2025 9:00:00 πμ
14/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΡΑΝΙΩΝ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΟ 598 από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ
1465
Κατασκευές
14/11/2025 9:30:00 πμ
14/11/2025 12:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: Β. ΤΣΙΤΑΝΗ έως κάθετο: Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ 5 - 7 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ 8 από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ
1468
Κατασκευές
14/11/2025 10:00:00 πμ
14/11/2025 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΝΟ 92 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1469
Κατασκευές
14/11/2025 10:00:00 πμ
14/11/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 22 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1471
Κατασκευές
14/11/2025 10:00:00 πμ
14/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΡΥΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ ΝΟ 171 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1472
Κατασκευές
14/11/2025 10:30:00 πμ
14/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓ. απο κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓ. ΝΟ 6 από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
1466
Κατασκευές
14/11/2025 11:30:00 πμ
14/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - Ι.ΠΗΓΑΔΑ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ
522
Κατασκευές
14/11/2025 11:30:00 πμ
14/11/2025 4:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΩΝ/ΛΗΣ - ΡΑΓΚΑΒΗ ΜΙΧ. - ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ - ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΜΥΡΙΟΦΟΡΩΝ
521
Κατασκευές
14/11/2025 12:00:00 μμ
14/11/2025 5:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΣΑΜΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΔΑΦΝΩΝ - ΑΝΑΦΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΡΟΔΩΝ - ΛΕΩΦ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΑΝΘΕΩΝ
294
Λειτουργία
14/11/2025 1:00:00 μμ
14/11/2025 3:30:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ απο κάθετο: ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΣΜΑ ΓΚΙΟΚΑ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΚΙΑΦΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΑΦΑΣ απο κάθετο: ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΚΙΑΦΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
1467
Κατασκευές
14/11/2025 1:00:00 μμ
14/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΕΥΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΥΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
1299
Λειτουργία
14/11/2025 1:00:00 μμ
14/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΑΡΔΟΥΣΊΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
1297
Λειτουργία
