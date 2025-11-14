Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα - Δύο τραυματίες

Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία

Newsbomb

Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα - Δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέου Πετρίτσιου, με συνολικά τρία οχήματα να εμπλέκονται στο συμβάν.

Δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κιλκίς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή και χωρίς σοβαρά προβλήματα.

