Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα - Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέου Πετρίτσιου, με συνολικά τρία οχήματα να εμπλέκονται στο συμβάν.

Δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κιλκίς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή και χωρίς σοβαρά προβλήματα.