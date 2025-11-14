Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός έξω από το λιμάνι Καραβέ

Επιχειρεί σκάφος της Frontex

Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός έξω από το λιμάνι Καραβέ
Εντοπίστηκε σορός από E/Γ-O/Γ πλοίο έξω από το λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Η σορός περισυνελέγη από σκάφος της Frontex και μεταφέρεται στο λιμάνι του νησιού.

