Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός έξω από το λιμάνι Καραβέ
Επιχειρεί σκάφος της Frontex
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εντοπίστηκε σορός από E/Γ-O/Γ πλοίο έξω από το λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.
Η σορός περισυνελέγη από σκάφος της Frontex και μεταφέρεται στο λιμάνι του νησιού.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό το υλικό «καίει» το διαμάντι: Νέο ρεκόρ στην αγώγιμότητα
15:08 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Οκλαχόμα: Χάρη σε μελλοθάνατο, λίγες ώρες πριν εκτελεστεί
14:56 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Διεθνής αναγνώριση της ηγετικής θέσης του ΟΠΑΠ στο Υπεύθυνο Παιχνίδι
14:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας
14:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός έξω από το λιμάνι Καραβέ
14:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Βοσνία: Στους 15 οι νεκροί από πυρκαγιά σε γηροκομείο
13:38 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Αφηνίασαν οι Τούρκοι με ανάρτηση για τα ελληνικά C-130
12:43 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ