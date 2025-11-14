Η μερακλίνα της Κρήτης: Όταν ο αυθεντικός Κρητικός χορός μαγεύει το κοινό

Μία νεαρή κοπέλα από την Κρήτη κατάφερε να ξετρελάνει το κοινό σε κέντρο διασκέδασης, χάρη στην αυθεντικότητα και την τεχνική που επέδειξε στον παραδοσιακό χορό. Το απρόσμενο στιγμιότυπο, που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μερακλίνα της Κρήτης: Όταν ο αυθεντικός Κρητικός χορός μαγεύει το κοινό
