Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» - Συγκλονίζει η μαρτυρία επιβάτη

Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 30 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) λίγο πριν τις 4:00 μ.μ. στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Τριάντα γυναίκες από την Λάρισα που πήγαιναν για προσκύνημα στα Κανάλια της Μαγνησίας επέβαιναν στο λεωφορείο που εξετράπη της πορείας του, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανατράπηκε πέφτοντας σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν έξι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τις δέκα τραυματίες στο νοσοκομείο Βόλου με θλάσεις και ελαφρά τραύματα.

Οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Επιβάτης λεωφορείου: «Το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι, χτυπήσαμε από τα σπασμένα τζάμια»

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Όσες ήταν από την δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που είμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός», αποκαλύπτει στο gegonota.news επιβάτης του λεωφορείου.

«Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια-μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Εχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα», είπαν. Όλες ήταν χαμογελαστές και με χιούμορ αντιμετώπιζαν την περιπέτειά τους κανονίζοντας την … επόμενη εκδρομή, πρόσθεσε.

