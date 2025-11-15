Βελεστίνο: Ανατροπή λεωφορείου με 30 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό - 13 τραυματίες

Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 30 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) λίγο πριν τις 4:00 μ.μ. στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του - υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες - και ανατράπηκε.

Οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Συνολικά έχουν τραυματιστεί 13 επιβάτες, φέροντας εκδορές και μώλωπες.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το λεωφορείο ξεκίνησε από τον Βόλο και είχε προορισμό την Λάρισα.

