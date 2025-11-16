Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Σύγκρουση αγροτικού οχήματος με μηχανή - Ένας νεκρός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Νάξο με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11) στο 3ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου – Εγγαρών στο ύψος του ΚΤΕΟ, μετά από σύγκρουση μηχανής με αγροτικό όχημα.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ακαριαία ο 82χρονος οδηγός του δίκυκλου, ενώ ο 80χρονος οδηγός του αγροτικού μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Νάξου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του ο 80χρονος διακομίστηκε με ελικόπτερο προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα της Αττικής.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

