Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στη γραμμή 2 του Μετρό προκαλούν προσωρινό κλείσιμο των σταθμών Δάφνη και Άγιος Δημήτριος, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των συρμών να διεξάγεται με περιορισμούς. Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει ότι οι συγκεκριμένοι σταθμοί παραμένουν εκτός λειτουργίας, ενώ η κίνηση συνεχίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα της γραμμής.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι η διακοπή αφορά τους σταθμούς Δάφνη και Αγ. Δημήτριος, οι οποίοι έκλεισαν προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής 2. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η βλάβη προέκυψε κατά τη διάρκεια της νύχτας, επηρεάζοντας τη ροή της κυκλοφορίας των συρμών.

Η ΣΤΑΣΥ διευκρίνισε ότι η λειτουργία της γραμμής συνεχίζεται στα τμήματα Ανθούπολη – Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη, ενώ οι συρμοί δεν εξυπηρετούν προς το παρόν το ενδιάμεσο κομμάτι με τους σταθμούς Δάφνη και Αγ. Δημήτριος. Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν ανάλογα τα δρομολόγιά τους και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις.

Η ΣΤΑΣΥ εργάζεται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση, ώστε να επανέλθει η κανονική λειτουργία της γραμμής 2 το συντομότερο δυνατό. Η προσωρινή διακοπή επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή μετακίνηση των επιβατών, ειδικά σε ώρες αιχμής, γι’ αυτό και συστήνεται η χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το αδιαχώρητο στις στάσεις λεωφορείων

Ο κόσμος, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του (κυρίως εργαζόμενοι) δίχως να αργήσει, έσπευσε στις στάσεις λεωφορείων για να επιβιβαστούν είτε σε κάποιο λεωφορείο, είτε σε ταξί.