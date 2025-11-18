Αχαΐα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι – Είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του

Σε χωράφι στην Πλατανόβρυση του Δήμου Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, εντοπίστηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση από τους οικείους του, στην Αστυνομία.

Ο άνδρας, στο πλαίσιο των αναζητήσεων, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως μεταδίδει το pelop.gr.