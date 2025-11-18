Αχαΐα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι – Είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του
Ο αγνοούμενος άνδρας βρέθηκε νεκρός, το βράδυ της Δευτέρας (17/11)
Σε χωράφι στην Πλατανόβρυση του Δήμου Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, εντοπίστηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση από τους οικείους του, στην Αστυνομία.
Ο άνδρας, στο πλαίσιο των αναζητήσεων, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως μεταδίδει το pelop.gr.
