Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

Χάος επικρατεί και σήμερα (19/11) στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο αλλά και στην Κηφισίας ανά τμήματα έως το Χαλάνδρι.

Φυσικά, μποτιλιάρισμα υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας.