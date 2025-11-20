Σφοδρή κακοκαιρία στην Ήπειρο: Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τριών κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου από την Πυροσβεστική. Οι κτηνοτρόφοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή καθώς είχε φουσκώσει ο χείμαρρος και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν άντρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Μηλιωτάδων καθώς και της 5ης ΕΜΑΚ.

Ανάλογη επιχείρηση διάσωσης έγινε νωρίτερα και για δύο κτηνοτρόφους στους Μελισσουργούς, κοντά στη Δ.Ε. Μελισσουργών του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, συνέπεια υπερχείλισης χειμάρρου.

Να σημειωθεί πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται στους νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, με τις Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.