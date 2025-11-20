Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τριπλό μπλόκο για αλκοόλ και καπνό στους ανήλικους

Ελεύθερος Τύπος: Νέα εποχή για το Χρηματιστήριο

Τα Νέα: Αναδρομική δικαίωση στο ΣτΕ για τα πτυχία

Η Καθημερινή: "Ναυμαχία" ΗΠΑ - Κίνας στον Πειραιά

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Κροίσοι» πληρώνουν όσο όσο για ιδιωτικότητα: «Κλείνουν» νησιά, αποφεύγουν τα αεροδρόμια και ψωνίζουν απο οίκους υψηλής ραπτικής στο σπίτι τους

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Να συνεχίσει το σερί με «όπλο» το Telekom Center

06:32LIFESTYLE

Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη τα χριστουγεννιάτικα γλυκά με σοκολάτα - Κατά 20% πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει νέο περιστατικό ανηλικής βίας – Έφηβες χτυπούν με μανία στο έδαφος συνομήλική τους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μαύρο όχημα που μίσθωσε ο Πετσίτης στα χέρια των δολοφόνων του Λάλα - Οι έρευνες των Αρχών και η σύνδεση με απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το σχέδιο Τραμπ, η ρωσική «έγκριση» και ο Ζελένσκι έρμαιο των σκανδάλων διαφθοράς

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μία κάλπη και αυτοδυναμία» ή στρατηγική Μητσοτάκη μέχρι τις εκλογές του 2027

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της σύγκρουσης: Η επιτομή του υβριδικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας: Λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι βροχές στα βορειοδυτικά – Πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Ο νέος οριστικός πίνακας των 13.983 δικαιούχων χαμηλής περιόδου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

04:36ΕΘΝΙΚΑ

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

04:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν

