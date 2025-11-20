Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τριπλό μπλόκο για αλκοόλ και καπνό στους ανήλικους
Ελεύθερος Τύπος: Νέα εποχή για το Χρηματιστήριο
Τα Νέα: Αναδρομική δικαίωση στο ΣτΕ για τα πτυχία
Η Καθημερινή: "Ναυμαχία" ΗΠΑ - Κίνας στον Πειραιά
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου
06:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου
21:23 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος