Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο

Με την εξαφάνιση μίας 42χρονης γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία αγνοείται από τον περασμένο Ιούλιο οπότε είχε εξαφανιστεί από περιοχή του δήμου Νεάπολης- Συκεών, ασχολήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/11) η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», φέρνοντας νέα στοιχεία στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για την 42χρονη Ευρυδίκη Κουτσάκη η οποία εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου 2025 από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Η εκπομπή βρέθηκε στην πολυκατοικία όπου ζούσε η αγνοούμενη Βίκυ Κουτσάκη στη Θεσσαλονίκη και συνομίλησε με τη γειτόνισσά της. Η γυναίκα, εμφανώς αναστατωμένη, περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής όσα γνώριζε για τη Βίκυ, αλλά και το δράμα που, όπως υποστηρίζει, εξελισσόταν πίσω από την σπασμένη πόρτα της.

«Τη Βίκυ την ξέρω χρόνια. Είμαι πολύ ταραγμένη. Έλειπα για διακοπές. Δεν την είδα καθόλου πριν χαθεί. Ούτε φασαρίες άκουγα, ούτε τίποτα. Δεν με ενόχλησε ποτέ. Ένα φαγάκι της έδινα. Η μανούλα της πέθανε από καρκίνο και ήταν μόνο του το κορίτσι», ανέφερε.

Η γειτόνισσα τόνισε επίσης πόσο επηρέασε τη Βίκυ η απώλεια του αγαπημένου της σκυλιού:

«Έλεγε ‘δεν θέλω να ζήσω άλλο’. Τα άκουγα εδώ κάτω που τα έλεγαν ο ένας και ο άλλος. Ότι δεν μπορεί χωρίς τη Ρόζα που την έχει χρόνια μαζί της».

Η κάμερα του «Τούνελ» μπήκε στο σπίτι της αγνοούμενης από την σπασμένη πόρτα και κατέγραψε εικόνες σοκαριστικές: ρούχα και αντικείμενα πεταμένα παντού, βρόμικοι τοίχοι, αποπνικτικός χώρος, εντελώς ακατάλληλος για διαβίωση. Μία εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

«Ήρθε το Υγειονομικό και δεν έγινε τίποτα», σχολίασε η γειτόνισσα: «Βλέπετε τι γίνεται; Δείτε την κατάσταση. Δεν το έχουν σφραγίσει και μπαίνουν διάφορα άτομα μέσα. Αυτό ξέρετε τι σπίτι ήταν; Ντρεπόσουν να μπεις μέσα. Δύο φορές πήρα το Υγειονομικό, το άδειασαν και ξαναήρθαν. Μυρίζει άσχημα όλη η πολυκατοικία».

Η ίδια πρόσθεσε ότι στο παρελθόν το διαμέρισμα είχε πάρει φωτιά, με κίνδυνο να επηρεαστούν και άλλα διαμερίσματα.

Η ανάρτηση της λίγο πριν χαθεί

Λίγο πριν εξαφανιστεί, η Ευρυδίκη Κουτσάκη είχε απευθύνει μέσω των κοινωνικών δικτύων μία ιδιαίτερα φορτισμένη έκκληση, αναζητώντας το αγαπημένο της σκυλάκι.

«ΣΟΣ! Σας ικετεύω, όποιος έχει τη Ρόζα μου ή την έχει δει, ας τηλεφωνήσει στο 69…. Από τότε έχει χειροτερέψει η κατάθλιψή μου και αν πάθω κάτι, την ευθύνη θα έχει όποιος δεν την δίνει. Και ξέρω ποια έκανε την παράνομη υιοθεσία.

Ας το λήξουμε εδώ, χωρίς δικαστήρια και τα λοιπά. Αρκεί να την φέρουν πίσω», έγραφε, περιγράφοντας την επιδείνωση της ψυχολογικής της κατάστασης και την αγωνία της για τη Ρόζα.

Τι δήλωσε ο πρώην σύντροφος της

Το «Τούνελ» ήρθε σε επαφή με τον πρώην σύντροφό της. Ο ίδιος, γεμάτος αγωνία για την τύχη της, περιέγραψε τη σχέση τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Βίκυ και την σταδιακή ψυχική της κατάρρευση όταν της πήραν τη μοναδική της συντροφιά, το σκυλί της, τη Ρόζα.

«Με τη Βίκυ γνωριστήκαμε το 2019. Βγαίναμε, είχαμε κοινούς γνωστούς, είδαμε ότι έχουμε κοινά βιώματα, μόνη εκείνη, μόνος κι εγώ, και ξεκίνησε μία φιλία που προχώρησε σε σχέση. Από το 2020 μέναμε μαζί, δούλευα εγώ μόνος αλλά περνούσαμε καλά.

Λίγο καιρό αφότου γύρισε από τον Βελβεντό, ‘έχασε’ τη μαμά της και ισοπεδώθηκε. Ο μπαμπάς της ήταν στα καράβια, είχε ‘φύγει’ κι εκείνος από τη ζωή, αλλά όταν ‘έχασε’ και τη μαμά της τελείωσαν όλα για εκείνη», αναφέρει.

«Της έδωσαν τη χαριστική βολή με την αρπαγή της Ρόζας», προσθέτει ο ίδιος, τονίζοντας τη στενή σχέση της Βίκυς με το σκυλάκι και την ψυχολογική επιβάρυνση που υπέστη.

«Από τη μέρα που χάθηκε η Ρόζα όλη μέρα έκλαιγε. Μου έλεγε ‘τέρμα για μένα, όλα τελείωσαν’. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί αν της είχαν δώσει πίσω το σκυλί».

Σε ερώτηση για το πώς έχασε τη Ρόζα, εξηγεί: «Είχε πάει στο Pride πριν δύο χρόνια, της έφυγε το σκυλί από το χέρι και το βρήκαν κάποιοι εθελοντές, φιλόζωοι. Το ανέβασαν σε μία σελίδα για να βρεθεί ο ιδιοκτήτης και η Βίκυ επικοινώνησε μαζί τους αλλά την κορόιδευαν και δεν της έδιναν πίσω το σκυλί».

Ο πρώην σύντροφός της εξομολογείται ότι προσπάθησε κι ο ίδιος να μεσολαβήσει, προτείνοντας ακόμη και επίσκεψη στο σπίτι τους για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τις καλές συνθήκες διαβίωσης.

«Παίρνω κι εγώ τηλέφωνο και τους λέω να σας στείλουμε το βιβλιάριο της σκυλίτσας για να μας το δώσετε πίσω και ελάτε και από το σπίτι μου για να δείτε που μένουμε. Τίποτα, άφαντοι. Μας κορόιδευαν και μας έλεγαν ότι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα το πάρουμε πίσω».

Ακόμη, η Βίκυ απευθύνθηκε σε δικηγόρο, ο οποίος τους πρότεινε να κάνουν μήνυση, όμως όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα διαπίστωσαν ότι το σκυλί είχε ήδη δοθεί για υιοθεσία.

«Λένε το σκυλί δεν το έχουμε, το υιοθέτησαν. Από πού και ως πού, ξένο σκυλί που βρήκαν στον δρόμο και ενώ τους λέγαμε ότι ήταν της Ευρυδίκης, δίνεται για υιοθεσία;», καταλήγει.

Τι ισχυρίστηκε η φιλοζωική που βρήκε την Ρόζα

Η εκπομπή επικοινώνησε με τη φιλοζωική οργάνωση που είχε έμμεσα εμπλακεί στο θέμα της Ρόζας, της σκυλίτσας της αγνοούμενης Ευρυδίκης Κουτσάκη.

Η υπεύθυνη της οργάνωσης τόνισε στην εκπομπή: «Η ομάδα μας πληροφορήθηκε από το ‘Τούνελ’ την εξαφάνιση της Ευρυδίκης Κουτσάκη, καθώς κανένα μέλος μας δεν είχε δει την αφίσα αναζήτησης ούτε είχε ενημερωθεί νωρίτερα ώστε να υπάρξει σχετική κινητοποίηση».

«Η μόνη εμπλοκή μας στο ζήτημα προέκυψε όταν η διοίκηση του Athens Pride μάς ζήτησε διαδικτυακά να συνδράμουμε στην προσπάθεια ανεύρεσης της Ρόζας, μέσα από μία απλή δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε: «Δεν έχουμε καμία ανάμειξη σε διαδικασίες που αφορούν στο τι θα γίνει ή πού θα δοθεί το σκυλί. Η ιδιοκτησία ενός ζώου αποδεικνύεται αποκλειστικά από το τσιπ, διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

Το πού θα παραδοθεί το σκυλί σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί απόφαση των αρμόδιων Αρχών και συγκεκριμένα της Αστυνομίας. Πέρα από την αρχική ανάρτηση δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία με φορείς ή τρίτα πρόσωπα σχετικά με την υπόθεση, ούτε ενημέρωση για την τελική τύχη του ζώου».

Συγκλονισμένη οικογενειακή φίλη της Κουτσάκη

Οικογενειακή φίλη της αγνοούμενης Βίκυς Κουτσάκη, που τη γνώριζε από παιδί, μίλησε συγκλονισμένη στο «Τούνελ».

Η αγωνία της για την τύχη της Βίκυς ήταν εμφανής σε κάθε της λέξη.

«Έχω περάσει πάρα πολλά με το κορίτσι, θέλω πρώτα απ’ όλα να είναι καλά, να μην έχει άσχημη κατάληξη. Ποτέ δεν έλειψε τόσο. Όταν έλειπε ήταν με τον φίλο της», ανέφερε.

Με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε το πρώτο σοκ όταν αντίκρισε το σπίτι της Βίκυς: «Η πόρτα του διαμερίσματος, η θωρακισμένη πόρτα, ήταν με λουκέτο. Την έσπασαν οι αστυνομικοί για να μπουν μέσα. Δεν φρόντισαν να την κλείσουν».

Εξήγησε ότι αιφνιδιάστηκε καθώς δεν γνώριζε τίποτα για την εξαφάνιση και ενημερώθηκε από τον φίλο της Βίκυς:

«Εγώ ήμουν διακοπές και με πήρε το παιδί και μου είπε ότι έχει δηλώσει την εξαφάνισή της. Ήρθαν 10 αστυνομικοί και έκαναν έλεγχο. Ήμουν μάρτυρας όταν μπήκαν μέσα. Πήραν αποτυπώματα και συνέλεξαν στοιχεία από το σπίτι. Με ρώτησαν αν έρχονταν άτομα ή αν γίνονταν φασαρίες αλλά εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ φασαρίες».

Η γυναίκα μίλησε επίσης για την οικογένεια της Βίκυς, που έχασε ο ένας μετά τον άλλο: «Είχαν σπίτι και στον Βελβεντό Κοζάνης, από εκεί είναι η καταγωγή της. Ο πατέρας της ‘έφυγε’ από τη ζωή πριν τη μητέρα της.

Δεν έχει αδέλφια, έμενε μόνη. Ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της, μία εξαιρετική κυρία που ‘έφυγε’ από καρκίνο. Μετά τον θάνατο της μητέρας της με είχε σαν μάνα, το λυπήθηκα πάρα πολύ το κοριτσάκι», καταλήγει κλαίγοντας.

«Έψαξα παντού αλλά δεν βρήκα τίποτα»

Ο άνθρωπος που στάθηκε πιο κοντά στη Βίκυ Κουτσάκη τα τελευταία χρόνια, ο πρώην σύντροφός της πως η απώλεια της Ρόζας —της σκυλίτσας με την οποία είχε ισχυρό συναισθηματικό δεσμό— σηματοδότησε τη σταδιακή της κατάρρευση.

«Από τη μέρα που έχασε το σκυλάκι της, τη Ρόζα, έχασε τον κόσμο όλο», είπε συγκινημένος. Όπως εξήγησε, η τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία ήταν την Τρίτη 22 Ιουλίου.

«Την ρώτησα πού ήταν και μου είπε ότι είχε πάει στον μαχαλά και, όταν τελείωνε, θα ερχόταν να με βρει. Δεν εμφανίστηκε. Μιλήσαμε και την επόμενη μέρα, είπε ότι είχε μία δουλειά και θα με έπαιρνε μετά. Λίγο αργότερα έκλεισε το κινητό της. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη της».

Η αγωνία του κορυφώθηκε στις 26 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων του.

«Δεν με πήρε τηλέφωνο. Μιλούσε τελευταία με μία Κωνσταντίνα από το Κορδελιό, αλλά κι εκείνη είχε μέρες να τη δει. Ήταν σπίτι της, έφυγε, ήρθε σε μένα και μετά εξαφανίστηκε. Το να μην με πάρει στα γενέθλιά μου… τρελάθηκα. Πήγα στην Αστυνομία για να δηλώσω την εξαφάνισή της. Ρώτησα και τη γειτόνισσά της, αλλά νόμιζε ότι ήταν μαζί μου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν άφησε σημείο που να μην αναζητήσει τη Βίκυ.

«Έψαξα παντού, και σε νοσοκομεία, μήπως είχε πάθει κάτι. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος. Κάτι είχε συμβεί, δεν εξηγείται αλλιώς. Έψαξα σε όλες τις τρύπες».

Τονίζει πως, αν ήταν καλά, το κινητό της δεν θα έμενε κλειστό. «Θα έπαιρνε είτε εμένα είτε τη μητέρα μου. Μπορεί να είχαμε χωρίσει, αλλά μιλούσαμε συχνά».

Αν και είχαν απομακρυνθεί τον τελευταίο καιρό, παραμένει συντετριμμένος. «Δεν έμενε πια σπίτι μου… Είδα ότι είχε ξεφύγει πολύ και δεν άντεξα άλλο. Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν τραβούσε η σχέση».