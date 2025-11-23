Καβάλα: 85χρονος σκοτώθηκε προσπαθώντας να κατεβάσει συσκευή με αυτοσχέδιο γερανάκι από το μπαλκόνι

Ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, στην προσπάθειά του να κατεβάσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα, στο δεύτερο όροφο με γερανάκι, μια ηλεκτρική συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του. Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.