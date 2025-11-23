Καβάλα: 85χρονος σκοτώθηκε προσπαθώντας να κατεβάσει συσκευή με αυτοσχέδιο γερανάκι από το μπαλκόνι
O άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, στην προσπάθειά του να κατεβάσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα, στο δεύτερο όροφο με γερανάκι, μια ηλεκτρική συσκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του. Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πιερρακάκης: Σε ισχύ από αύριο το πακέτο ενισχύσεων
11:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι
10:03 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»
10:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ