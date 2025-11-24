Ερυθρός Σταυρός: Σεμινάριο για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Κλιματικής Αλλαγής του Ε.Ε.Σ., διοργανώνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Πλημμύρες: Προετοιμαζόμαστε στο παρόν, περιορίζουμε τις ανάγκες του μέλλοντος».

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Ο Ε.Ε.Σ. προσδίδει μεγάλη σημασία στην έγκαιρη προετοιμασία και πρόληψη των ακραίων καιρικών φαινομένων, απόρροια της κλιματικής αλλαγής, της οποίας οι συνέπειες θα διατηρήσουν κεντρικό ρόλο στις προτεραιότητες των παγκόσμιων πολιτικών των επόμενων ετών. Οι πλημμύρες αποτελούν έναν παράγοντα κινδύνου πολυδιάστατου χαρακτήρα, με σημαντικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Ο Ε.Ε.Σ. αναλαμβάνει την πρωτοβουλία υλοποίησης μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για το φαινόμενο της πλημμύρας.

Σκοπός της, η κατανόηση του φαινομένου και των μηχανισμών δημιουργίας του, η προσέγγιση ιστορικών δεδομένων, η έγκαιρη προετοιμασία και διαχείριση κρίσης, η αναγνώριση κινδύνων που συνδέονται με τις πλημμύρες και την υγεία των πολίτων και η εξοικείωση τους με τα σωστά μέτρα πρόληψης.

Η θεματολογία του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι:

1. Θέμα: «Γνωρίζουμε τις πλημμύρες και προετοιμαζόμαστε». Παρουσίαση του νέου ενημερωτικού φυλλαδίου για τις πλημμύρες. Εισηγήτρια κα Ευγενία Γκόγκου Διευθύντρια Δ/νσης Συντονισμού κι Επικοινωνίας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ε.Σ.

2. Θέμα: «Αντιμέτωποι με τις συνέπειες. Δημόσια Υγεία και Γαστρεντερίτιδες μετά τις πλημμύρες». Εισηγήτρια κα Κλητία Γιαλαμά, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Βόλου

3. Θέμα: «Ακραία φυσικά φαινόμενα, αναδυόμενες μολυσματικές και ζωονοσογόνες ασθένειες. Λεπτοσπείρωση». Εισηγήτρια κα Ελένη Γιοβανοπούλου, Νοσηλεύτρια Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων

4. Θέμα: «Η Πνευμονία στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης». Εισηγήτρια κα Αλεξάνδρα Μπαμπούλη, Νοσηλεύτρια Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης.

