Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εκατοντάδες παιδιά στην Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, εκατοντάδες μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σήμερα στη μεγάλη εκπαιδευτική δράση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Εκτός από τη μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση επικράτησε ενθουσιασμός από την πλευρά των παιδιών, κάτι που αναδεικνύει την ανάγκη για καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών από νεαρή ηλικία.

Οι μαθητές υποστήριξαν σειρά διαδραστικών σταθμών, μέσω των οποίων γνώρισαν βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, πήραν μέρος σε παιχνίδια συνεργασίας και ενημερώθηκαν για το πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Καίρια ήταν η συμβολή της EDUACT – Δράση για την Εκπαίδευση, η οποία αξιοποίησε τη ρομποτική για να συνδέσει δημιουργικά τους σταθμούς της «Αποστολής Προσφοράς». Μέσα από καινοτόμες εφαρμογές, η EDUACT ανέδειξε τον ρόλο της τεχνολογίας ως μέσο μάθησης, συνεργασίας και ανθρωπιστικής δράσης, προσφέροντας στα παιδιά μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη ομαδική αποστολή «Σώσε τη Μέρα!», κατά την οποία οι μαθητές συνεργάστηκαν για την επίλυση ενός συμβολικού ανθρωπιστικού σεναρίου, εφαρμόζοντας όσα είχαν μάθει. Στο τέλος απονεμήθηκαν αναμνηστικά πιστοποιητικά συμμετοχής.

Παρόντες στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης δήλωσαν ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, και η Θεοδώρα Λειψιστινού, αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας και Κοινωνίας των Πολιτών, κ. Θεοδώρας Λειψιστινού. Αμφότεροι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία και υπογράμμισαν τη σημασία δράσεων που στηρίζουν τα παιδιά και τη σχολική κοινότητα.

Η φετινή δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού αποτέλεσε ένα ουσιαστικό παράδειγμα συνεργασίας θεσμών, σχολείων και φορέων, επιβεβαιώνοντας την αξία της βιωματικής μάθησης και της κοινωνικής προσφοράς στη διαμόρφωση ενεργών και ευαισθητοποιημένων νέων πολιτών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή των εθελοντών των Τομέων Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με την EDUACT και με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.