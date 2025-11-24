Θεσσαλονίκη: Εξωσχολικοί χτύπησαν 15χρονο στη Νεοχωρούδα – Τον έσωσε διερχόμενη

Επίθεση από δύο εξωσχολικούς δέχθηκε ένας ανήλικος, σύμφωνα με καταγγελία στο ΑΤ Ωραιοκάστρου, στην περιοχή της Νεοχωρούδας στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11) σε υπαίθριο κοντά στο σχολείο του 15χρονου μετά το πέρας των μαθημάτων. Σύμφωνα με την καταγγελία δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του τον πλησίασαν και ο ένας τον χτύπησε στο πρόσωπο δίνοντάς τον σφαλιάρα.

Την επίθεση αντιλήφθηκε διερχόμενη οδηγός, η οποία σταμάτησε, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο σχολείο για να είναι ασφαλής.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Ωραιοκάστρου διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης στον 15χρονο.

