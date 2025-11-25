Ο Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη για την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία

Newsbomb

Ο Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη για την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αφορμή τον διπλό συμβολισμό του Νοεμβρίου, έναν μήνα στον οποίο εμπεριέχονται τόσο η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης (19 του μηνός), όσο και η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 του μηνός), το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ ημερίδα με τίτλο: «Όχι άλλη σιωπή: Η κοινωνία ενάντια στην κακοποίηση».

Συντονιστής της ημερίδας θα είναι ο καθηγητής της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Η εκδήλωση, κεντρικός άξονας της οποίας είναι: «Σπάζοντας τη σιωπή: Παιδική κακοποίηση και έμφυλη βία στη σύγχρονη κοινωνία – Πρόληψη και αντιμετώπιση», αποσκοπεί στην ανάδειξη, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας που μαστίζουν τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας — τα παιδιά και τις γυναίκες.

Φιλοδοξεί να συμβάλει στο σπάσιμο της σιωπής που περιβάλλει τη βία, να δώσει φωνή στα θύματα, να ενθαρρύνει την κοινωνική αφύπνιση και να καλλιεργήσει μια κουλτούρα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης. Ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, νομικοί και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παρουσιάσουν μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της κακοποίησης, φωτίζοντας τις ανθρώπινες, κοινωνικές και θεσμικές του διαστάσεις.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Η ημερίδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:

  • «Νομική προσέγγιση του φαινομένου της κακοποίησης – Από τη θεωρία στην πράξη». Η
    δικηγόρος – διαμεσολαβήτρια και νομική σύμβουλος του Ε.Ε.Σ. Μαριάννα Αθανασάκη θα εστιάσει
    στη νομική διάσταση της κακοποίησης, εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων,
    τις διαδικασίες καταγγελίας, αλλά και την ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα στους
    εμπλεκόμενους φορείς.
  • «Παιδική κακοποίηση: Αναγνωρίζοντας τα σημάδια – Ανακαλύπτοντας τρόπους διαφυγής». Ο Αστυνόμος Β της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας Παναγιώτης Αγγελίδης θα αναφερθεί στην έγκαιρη αναγνώριση των μορφών παιδικής κακοποίησης, στους μηχανισμούς πρόληψης και στον ρόλο των σχολείων, των κοινωνικών υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων στην προστασία του παιδιού.
  • «Έμφυλη βία: Κοινωνικό φαινόμενο – Πρόληψη και αντιμετώπιση». Ο ψυχίατρος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και MSc Ψυχιατροδικαστικής Παύλος Άγγος θα επικεντρωθεί στις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της έμφυλης βίας, στις επιπτώσεις της στα θύματα και το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και στις δράσεις ενδυνάμωσης και υποστήριξης των γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με μια βιωματική διάδραση από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά, να εκφράσει προβληματισμούς και να συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων ευαισθητοποίησης και πρόληψης της κακοποίησης.

Η συμμετοχή για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ στο τέλος της ημερίδας θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους εισηγητές.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με μια βιωματική διάδραση από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά, να εκφράσει προβληματισμούς και να συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων ευαισθητοποίησης και πρόληψης της κακοποίησης.

Η συμμετοχή για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ στο τέλος της ημερίδας θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους εισηγητές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ημερίδα εδώ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και Champions League

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Xpeng ανοίγει τα φτερά της στην Ευρώπη

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»

09:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας»

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Βαρουφάκη σε Τσίπρα: «Θα περιμένω γίνει η Ιθάκη ταινία»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ανήλικη κατήγγειλε τον άνδρα που τη φιλοξενούσε για σεξουαλική παρενόχληση

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούμπο - Όλα τα αποτελέσματα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επέστρεψαν στα σχολεία οι μαθητές 23 μέρες μετά το μακελειό

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε με το σόου της στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η τρύπα του όζοντος επουλώνεται - Η Γη ανακτά τη φυσική της ασπίδα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Απέραντο πάρκινγκ» η Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

09:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέντε χρόνια χωρίς τον Ντιέγκο Μαραντόνα: Ο «Θεός της μπάλας» δεν είναι πια εδώ

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μπροστά μας τα δύσκολα» - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ώρες

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

09:05TRAVEL

Διεθνής διάκριση για την Ίο: Το νησί της αυθεντικότητας και των αρχαίων μυστηρίων

09:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αικατερίνη: Η προστάτιδα των ανύπαντρων γυναικών - Το συγκλονιστικό θαύμα στην Κατοχή

08:47ΚΟΣΜΟΣ

FT: Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολλές και επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Η πρόβλεψη της Νικολέτας Ζιακοπούλου

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση της Κολομβίας: Διασώζει το 42% του εδάφους της στον Αμαζόνιο από εξόρυξη πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την απάτη wangiri: Τι πρέπει να κάνετε αν σας παίρνουν τηλέφωνο από την Πολωνία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

09:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιώ και τον σκότωσα» - Η άγνωστη απόπειρα αυτοκτονίας του αδερφοκτόνου

09:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αικατερίνη: Η προστάτιδα των ανύπαντρων γυναικών - Το συγκλονιστικό θαύμα στην Κατοχή

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε με το σόου της στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική «κυρία Doubtfire»: Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Το καμάρι της Τουρκίας έχει βασικές αδυναμίες: Τι συμβαίνει με το μαχητικό αεροσκάφος KAAN

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολλές και επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Η πρόβλεψη της Νικολέτας Ζιακοπούλου

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άκου Κυριάκο!»: Η αφήγηση Τσίπρα για την αυστηρή συζήτηση με Μητσοτάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για την τραγωδία στο Μάτι: «Είπα “γιατί Θεέ μου”, εγώ που ποτέ δεν επικαλέστηκα τον Θεό» - «Το σύστημα είχε παραλύσει, ο συντονισμός είχε χαθεί, δεν υπήρχε ενιαίος έλεγχος»

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δεν το έλαβαν - Πότε θα γίνει η δεύτερη πληρωμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ