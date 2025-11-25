Ο Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη για την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία

Με αφορμή τον διπλό συμβολισμό του Νοεμβρίου, έναν μήνα στον οποίο εμπεριέχονται τόσο η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης (19 του μηνός), όσο και η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 του μηνός), το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ ημερίδα με τίτλο: «Όχι άλλη σιωπή: Η κοινωνία ενάντια στην κακοποίηση».

Συντονιστής της ημερίδας θα είναι ο καθηγητής της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Η εκδήλωση, κεντρικός άξονας της οποίας είναι: «Σπάζοντας τη σιωπή: Παιδική κακοποίηση και έμφυλη βία στη σύγχρονη κοινωνία – Πρόληψη και αντιμετώπιση», αποσκοπεί στην ανάδειξη, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας που μαστίζουν τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας — τα παιδιά και τις γυναίκες.

Φιλοδοξεί να συμβάλει στο σπάσιμο της σιωπής που περιβάλλει τη βία, να δώσει φωνή στα θύματα, να ενθαρρύνει την κοινωνική αφύπνιση και να καλλιεργήσει μια κουλτούρα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης. Ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, νομικοί και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παρουσιάσουν μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της κακοποίησης, φωτίζοντας τις ανθρώπινες, κοινωνικές και θεσμικές του διαστάσεις.

Η ημερίδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:

. Η δικηγόρος – διαμεσολαβήτρια και νομική σύμβουλος του Ε.Ε.Σ. Μαριάννα Αθανασάκη θα εστιάσει στη νομική διάσταση της κακοποίησης, εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων, τις διαδικασίες καταγγελίας, αλλά και την ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. «Παιδική κακοποίηση: Αναγνωρίζοντας τα σημάδια – Ανακαλύπτοντας τρόπους διαφυγής» . Ο Αστυνόμος Β της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας Παναγιώτης Αγγελίδης θα αναφερθεί στην έγκαιρη αναγνώριση των μορφών παιδικής κακοποίησης, στους μηχανισμούς πρόληψης και στον ρόλο των σχολείων, των κοινωνικών υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων στην προστασία του παιδιού.

. Ο Αστυνόμος Β της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας Παναγιώτης Αγγελίδης θα αναφερθεί στην έγκαιρη αναγνώριση των μορφών παιδικής κακοποίησης, στους μηχανισμούς πρόληψης και στον ρόλο των σχολείων, των κοινωνικών υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων στην προστασία του παιδιού. «Έμφυλη βία: Κοινωνικό φαινόμενο – Πρόληψη και αντιμετώπιση». Ο ψυχίατρος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και MSc Ψυχιατροδικαστικής Παύλος Άγγος θα επικεντρωθεί στις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της έμφυλης βίας, στις επιπτώσεις της στα θύματα και το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και στις δράσεις ενδυνάμωσης και υποστήριξης των γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με μια βιωματική διάδραση από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά, να εκφράσει προβληματισμούς και να συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων ευαισθητοποίησης και πρόληψης της κακοποίησης.

Η συμμετοχή για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ στο τέλος της ημερίδας θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους εισηγητές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ημερίδα εδώ.