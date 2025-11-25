Συγκλονιστικό βίντεο: Επτά δολοφονημένες γυναίκες στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά της βίας μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» δίνει για πρώτη φορά φωνή στις ιστορίες τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με τη συναίνεση των οικογενειών τους που αποτελούν ιδρυτικά και επίτιμα μέλη του Οργανισμού.

Ένα βίντεο που δίνει φωνή σε γυναίκες που δολοφονήθηκαν και δεν μπορούν πια να μιλήσουν.

Οι μορφές των Ελένης Τοπαλούδη, Κυριακής Γρίβα, Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Σοφίας Σαββίδου, Πολυξένης Μπέρδου, Ερατούς Μανωλακέλλη, Ντόρας Ζαχαριά ανασυντίθενται για να υπενθυμίσουν ότι πίσω από την κάθε δολοφονία υπάρχει μια ζωή που κόπηκε βίαια.

Η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του Οργανισμού, γίνεται η φωνή τους και μιλά για όλες όσες δεν πρόλαβαν να ακουστούν.

Το βίντεο είναι μια προειδοποίηση και μια υπόσχεση: να μην επιτρέψουμε σε άλλη γυναίκα να γίνει «άλλη μία».