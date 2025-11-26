Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος των Άνω Πατησίων έως τη λεωφόρο Αθηνών αλλά και στην Αττική οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Κίνηση υπάρχει επίσης στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Καλλιρόης και στη Συγγρού.

Στο κόκκινο είναι και η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα, σε λίγα τμήματα της παραλιακής, οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί επί της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον Σκαραμαγκά

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.