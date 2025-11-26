Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ διαμένει στη πολυκατοικία που τοποθετήθηκαν γκαζάκια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/11) σε είσοδο πολυκατοικίας, στη Θεσσαλονίκη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο κτίριο διαμένει ένας πρώην υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σύμφωνα με το thestival.gr, άγνωστος ή άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Τα γκαζάκια εξερράγησαν γύρω στις 03:30 με συνέπεια να προκληθεί φωτιά στο σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στη συγκεκριμένη πολυκατοικία διαμένουν ένας πρώην υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) αλλά και ένας συνταξιούχος αστυνομικός. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην υπάλληλος της Ε.Υ.Π. έχει πλέον διοικητική θέση στο Άγιον Όρος και δεν σχετίζεται πια με την Υπηρεσία Πληροφοριών καθώς έχει απομακρυνθεί από αυτή.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στην είσοδο της Πυροσβεστικής και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η Κρατική Ασφάλεια που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης εξετάζει αν κάποιος από τους δύο ήταν ο στόχος της εμπρηστικής επίθεσης.

