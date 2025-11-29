Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, καθώς ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους οικείους του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της αστυνομίας, που διαπίστωσαν τον θάνατό του, όπως μεταδίδει το pelop.gr.

Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους, συγγενείς και κατοίκους που μιλούν για ένα εξαιρετικό παιδί.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.