Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

Βρέθηκε μετά από ημέρες ερευνών και μάλλον εντελώς τυχαία η σορός του 63χρονου ψαρά που αγνοούνταν από την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στην περιοχή από Αμμουδιά μέχρι και τον Λύχνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ψαράς είχε πέσει από τη βάρκα και από την πρώτη στιγμή στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του η οποία απέβη άκαρπη.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το μεσημέρι εντοπίστηκε μία σορός να επιπλέει κοντά στην παραλία Λύχνος.

Άμεσα κλήθηκε το Λιμενικό το οποίο προχώρησε στην ανάσυρση. Θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Ιωαννίνων.

Ο 63χρονος συνήθιζε να ψαρεύει πάρα πολύ συχνά και ήταν μια ασχολία την οποία έκανε για πάρα πολλά χρόνια.

Την ημέρα που ο 63χρονος εξαφανίστηκε φέρεται να έσκυψε να πιάσει τα δίχτυα, να έπεσε μέσα στο νερό και έκτοτε εξαφανίστηκε.

Ο 63χρονος ψαράς είχε πάρει το καΐκι του και μαζί με τον κουνιάδο του πήγαν για ψάρεμα.

Ο κουνιάδος του ήταν στην καμπίνα και όπως είπε στις αρχές και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Έτρεξε να δει που έπεσε ο 62χρονος για να τον βοηθήσει όμως δεν τον έβλεπε πουθενά και αμέσως κάλεσε τις Αρχές.

