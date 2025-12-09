Καλύβια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 37χρονος με βαρύ οπλισμό - Η μυστική έρευνα που αποκάλυψε το κρησφύγετο

Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και πιστόλια σε κλεμμένο όχημα στα Καλύβια - Συνελήφθη 37χρονος

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Καλύβια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 37χρονος με βαρύ οπλισμό - Η μυστική έρευνα που αποκάλυψε το κρησφύγετο
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έναν άνδρα ηλικίας 37 ετών συνέλαβαν οι αστυνομικές Αρχές στα Καλύβια. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τον 37χρονο, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση σε μάνδρα που διατηρούσε. Εκεί εντοπίστηκαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες των αρχών.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό των κλεμμένων αυτοκινήτων, οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», βρήκαν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, φυσίγγια, καθώς και γάντια, κράνη και μπιτόνια με βενζίνη. Ο οπλισμός έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες.

ΤΕΕΜ

Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 37χρονος δεν είναι άγνωστος στο αστυνομικό αρχείο. Ως ανήλικος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και είχε καταφέρει τότε να αποδράσει, πριν συλληφθεί εκ νέου. Έκτοτε έχει απασχολήσει την ΕΛΑΣ για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός λεωφορείου δεν άναψε φλας και ξυλοκοπήθηκε από άλλο οδηγό ΙΧ που τον ακολούθησε μέχρι την επόμενη στάση

14:50ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Η μάχη του καφέ - Ο premium robusta εκθρονίζει τον arabica;

14:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το αντίο του Τζαβέλα

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για σύνταξη €1.700 στους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ελάχιστο χρέος μας ποτέ να μην λησμονούμε

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ στο Politico: «Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος σε αποσύνθεση, με αδύναμους ηγέτες - Η Ουκρανία πρέπει να πάει σε εκλογές»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Roderick MacLeod: Ο υποψήφιος για Grammy σκοτώθηκε από οδηγό με πάνω από 100 συλλήψεις

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Kάγια Κάλλας προς Ουάσινγκτον: «Η ΕΕ είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας, ίσως πρέπει να επικρίνετε τη Ρωσία»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με μπλόκα που «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο - Έρχονται νέοι αποκλεισμοί λιμανιών

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Έτσι θα παίξουν οι «ερυθρόλευκοι» στην Αστάνα

14:11LIFESTYLE

Μία Νύχτα Μόνο: «Έπεσε» το X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου - «Έχουν χημεία»

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του SAFE

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη βορειοανατολικά της Μόσχας

13:54ΠΟΛΤΟΣ

Ποιοι λένε «μαζί τα φάγαμε με τους αγρότες;»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Φυλάκιση 14 μηνών στον 37χρονο που τεμάχισε καγκουρό

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρυσές Σφαίρες 2026: Ποιοι «αγνοήθηκαν» και ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανατροπές στις υποψηφιότητες

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλύβια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 37χρονος με βαρύ οπλισμό - Η μυστική έρευνα που αποκάλυψε το κρησφύγετο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑ: Στα κορυφαία 200 πανεπιστήμια του κόσμου για το 2025

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από οδηγό ΙΧ - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ - Ολυμπιακός: Πολικό ψύχος στην Αστάνα - Οι συνθήκες την ώρα του αγώνα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από οδηγό ΙΧ - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλύβια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 37χρονος με βαρύ οπλισμό - Η μυστική έρευνα που αποκάλυψε το κρησφύγετο

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με μπλόκα που «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο - Έρχονται νέοι αποκλεισμοί λιμανιών

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον αρχηγό του Βασιλικού Ναυτικού: Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον Ατλαντικό από τη Ρωσία

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη βορειοανατολικά της Μόσχας

14:11LIFESTYLE

Μία Νύχτα Μόνο: «Έπεσε» το X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου - «Έχουν χημεία»

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες - Πώς αντέδρασαν οι γονείς

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός λεωφορείου δεν άναψε φλας και ξυλοκοπήθηκε από άλλο οδηγό ΙΧ που τον ακολούθησε μέχρι την επόμενη στάση

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ