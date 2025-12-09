Καλύβια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 37χρονος με βαρύ οπλισμό - Η μυστική έρευνα που αποκάλυψε το κρησφύγετο

Έναν άνδρα ηλικίας 37 ετών συνέλαβαν οι αστυνομικές Αρχές στα Καλύβια. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τον 37χρονο, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση σε μάνδρα που διατηρούσε. Εκεί εντοπίστηκαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες των αρχών.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό των κλεμμένων αυτοκινήτων, οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», βρήκαν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, φυσίγγια, καθώς και γάντια, κράνη και μπιτόνια με βενζίνη. Ο οπλισμός έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 37χρονος δεν είναι άγνωστος στο αστυνομικό αρχείο. Ως ανήλικος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και είχε καταφέρει τότε να αποδράσει, πριν συλληφθεί εκ νέου. Έκτοτε έχει απασχολήσει την ΕΛΑΣ για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες.

