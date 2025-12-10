Χριστούγεννα 2025: Εορταστικό ωράριο από την Πέμπτη – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Newsbomb

Χριστούγεννα 2025: Εορταστικό ωράριο από την Πέμπτη – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Πέμπτη

11/12/2025

09:00-21:00

Παρασκευή

12/12/2025

09:00-21:00

Σάββατο

13/12/2025

09:00-16:00

Κυριακή

14/12/2025

11:00-16:00

Δευτέρα

15/12/2025

09:00-16:00

Τρίτη

16/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

17/12/2025

09:00-21:00

Πέμπτη

18/12/2025

09:00-21:00

Παρασκευή

19/12/2025

09:00-21:00

Σάββατο

20/12/2025

09:00-18:00

Κυριακή

21/12/2025

11:00-18:00

Δευτέρα

22/12/2025

09:00-21:00

Τρίτη

23/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

24/12/2025

09:00-18:00

Πέμπτη

25/12/2025

ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή

26/12/2025

ΑΡΓΙΑ

Σάββατο

27/12/2025

09:00-18:00

Κυριακή

28/12/2025

11:00-18:00

Δευτέρα

29/12/2025

09:00-21:00

Τρίτη

30/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

31/12/2025

09:00-18:00

Πέμπτη

01/01/2026

ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή

02/01/2026

ΚΛΕΙΣΤΑ

Θεσσαλονίκη: Από 13 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, δηλαδή 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΚΟΣΜΟΣ

NATO-GATE: Το σκάνδαλο με τις προμήθειες, η έρευνα για την ισραηλινή Elbit και η εμπλοκή Τούρκου επιχειρηματία

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τα μπλόκα των αγροτών: «Ο Ανδρουλάκης σέρνεται στο δρόμο του λαϊκισμού»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ο αντικυκλώνας «εξαφάνισε» τις βροχές – Νέα πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Εορταστικό ωράριο από την Πέμπτη – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Χιλιάδες φάκελοι εξακολουθούν να παραμένουν ανολοκλήρωτοι

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026

03:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 175 εκατ. ευρώ σε 132.584 παραγωγούς για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συμφωνία για μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 90% ως το 2040

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-76 – Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

02:02ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο»

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Καταδίκη Γκουτέρες για τη δίκη υπαλλήλων του ΟΗΕ από τους Χούθι

01:16ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες του M23 εισήλθαν σε πόλη στρατηγικής σημασίας – Χιλιάδες πολίτες καταφεύγουν στο Μπουρούντι

00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ο αντικυκλώνας «εξαφάνισε» τις βροχές – Νέα πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή σύγκρουση Καιρίδη – Τζανακόπουλου: «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…» - «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα, μπας και κερδίσω κανένα Τζόκερ;»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

21:17LIFESTYLE

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών - Το τραγούδι που τους αφιέρωσε

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από κύμα σε φυσική πισίνα - Βίντεο

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή απάντηση Αθήνας στις νέες προκλήσεις Φιντάν: Καθολικά απορριπτέες οι αναθεωρητικές θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ