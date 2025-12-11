Το Giant Heart της Novibet δίνει ζωή σε μία ακόμα παιδική χαρά του Δήμου Κηφισιάς

Το Giant Heart της Novibet δίνει ζωή σε μία ακόμα παιδική χαρά του Δήμου Κηφισιάς
Η Novibet, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς Giant Heart, παρέδωσε στον Δήμο Κηφισιάς τη δεύτερη κατά σειρά πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά, αυτή της Αγίας Ματρώνας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ουσιαστική της προσφορά προς την τοπική κοινωνία και τις οικογένειες της περιοχής.

Η νέα παιδική χαρά σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη χαρά των παιδιών, προσφέροντας σύγχρονες, εργονομικά μελετημένες κατασκευές και παιχνίδια που ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργικότητα.

Η δράση εντάσσεται στη διαχρονική συνεργασία της Novibet με τον Δήμο Κηφισιάς για την αναβάθμιση δημοτικών παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων, δίνοντας σε ακόμα περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα για ασφαλές και δημιουργικό παιχνίδι στον δημόσιο χώρο.

Τα εγκαίνια της παιδικής χαράς στην Αγία Ματρώνα πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Δημάρχου Κηφισιάς, εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής, στελεχών της Novibet και πλήθους παιδιών, με δραστηριότητες και παιχνίδια που μετέτρεψαν την ημέρα σε μια όμορφη γιορτή για μικρούς και μεγάλους.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ι. Ξυπολυτάς: «Συνεχίζουμε με συνέπεια να δημιουργούμε ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους για τα παιδιά και τις οικογένειές μας. Εντός 18 μηνών έχουμε ήδη φτιάξει επτά καινούργιες και προχωράμε, ώστε στο τέλος της πενταετίας να έχουμε ανακαινίσει όλες τις παιδικές χαρές σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη. Ευχαριστούμε τη Novibet, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον Δήμο μας, για την προσφορά της και προσβλέπουμε σε ανάλογη συνεργασία και για άλλες παιδικές χαρές στην πόλη μας».

Ο Νίκος Βαρβαδούκας, Chief Marketing and Growth Officer της Novibet δήλωσε σχετικά: «Μέσα από το πρόγραμμα Giant Heart, επενδύουμε σταθερά στη βελτίωση της καθημερινότητας στις τοπικές κοινωνίες, υλοποιώντας έναν στρατηγικό σχεδιασμό κοινωνικής προσφοράς με μετρήσιμο και διαρκή αντίκτυπο. Η δεύτερη παιδική χαρά που παραδίδουμε σήμερα στον Δήμο Κηφισιάς δεν αποτελεί απλώς μια νέα υποδομή, είναι ένας χώρος χαράς, ασφάλειας και ισότιμης συμμετοχής, που ανήκει σε όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη συμβολή».

Η Novibet, πιστή στη δέσμευσή της για κοινωνική συνεισφορά με συνέπεια, συνέχεια και ουσιαστικό αποτέλεσμα, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο, για τα παιδιά, για όλους.

Για το πρόγραμμα Giant Heart

Η Συμμαχία Αγάπης Giant Heart της Novibet δημιουργήθηκε με στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Με Πρεσβευτές τον Βασίλη Σπανούλη, τον Κώστα Τσιμίκα, τη Θωμαή Βαρδαλή και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το Giant Heart αποτελεί μια πρωτοβουλία που προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε φορείς, σε τοπικές κοινωνίες αλλά και σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

