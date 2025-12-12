Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σε ισχύ είναι από την Πέμπτη το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, με αφορμή την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Πρεμιέρα είχε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το διευρυμένο ωραρίο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Παρασκευή

12/12/2025

09:00-21:00

Σάββατο

13/12/2025

09:00-16:00

Κυριακή

14/12/2025

11:00-16:00

Δευτέρα

15/12/2025

09:00-16:00

Τρίτη

16/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

17/12/2025

09:00-21:00

Πέμπτη

18/12/2025

09:00-21:00

Παρασκευή

19/12/2025

09:00-21:00

Σάββατο

20/12/2025

09:00-18:00

Κυριακή

21/12/2025

11:00-18:00

Δευτέρα

22/12/2025

09:00-21:00

Τρίτη

23/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

24/12/2025

09:00-18:00

Πέμπτη

25/12/2025

ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή

26/12/2025

ΑΡΓΙΑ

Σάββατο

27/12/2025

09:00-18:00

Κυριακή

28/12/2025

11:00-18:00

Δευτέρα

29/12/2025

09:00-21:00

Τρίτη

30/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

31/12/2025

09:00-18:00

Πέμπτη

01/01/2026

ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή

02/01/2026

ΚΛΕΙΣΤΑ

Θεσσαλονίκη: Από 13 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, δηλαδή 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

