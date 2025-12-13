Τροχαίο με εκτροπή νταλίκας πριν την έξοδο της Θήβας - Γέμισε το οδόστρωμα τσιμέντα

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή νταλίκας και αυτοκινήτου Ι.Χ. σημειώθηκε γύρω στις 07:30’ το πρωί του Σαββάτου (13/12) στην 16η χ/θ της ε.ο. Θηβών - Σχηματαρίου στην τελευταία παράκαμψη των μπλόκων πριν την έξοδο στην εθνική οδό.

Σύμφωνα με το LamiaReport, νταλίκα φορτωμένη με τσιμέντα και ορυκτά έλαια, για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να γεμίσει ο δρόμος με μέρος του φορτίου της. Αυτοκίνητο που προσπάθησε να αποφύγει τα εμπόδια βγήκε εκτός δρόμου και δύο από τους επιβάτες του μεταξύ αυτών και ένα μικρό παιδί, τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Διερχόμενοι οδηγοί, σταμάτησαν αμέσως να βοηθήσουν τους τραυματίες, αλλά και να σπεύσουν να καθαρίσουν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας από τα υλικά που είχαν πέσει στο οδόστρωμα, ενώ το άλλο ρεύμα παρέμεινε κλειστό.

