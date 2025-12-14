Εορτολόγιο 14 Δεκεμβρίου: Η Κυριακή των προπατόρων του Ιησού Χριστού - Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός,

Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα

Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος, Λεύκης,

Λεύκος, Λεύκας, Λευκός

Ααρών

Αβραάμ, Αβραμία *Αδάμ

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία,

Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *

Εύα

Δαβίδ, Δαυίδ *

Δανάη, Δαν *

Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ

Εσθήρ

Μελχισεδέχ, Μελχής

Νώε

Ραχήλ

Ρεβέκκα, Μπέκυ

Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα

Σάρα, Σάρρα *

Ισαάκ

Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη *

Αιθάν, Αίθαν

Η Κυριακή των προπατόρων

Οι Πατέρες της Εκκλησίας, όρισαν την Κυριακή πριν την Κυριακή προ της γεννήσεως του Χριστού, τη μνήμη των Προπατόρων Του, δηλαδή των κατά σάρκα προγόνων Του, όπως είναι ο Αβραάμ και οι υπόλοιποι, από τους οποίους προήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Την Κυριακη των προπατορων γιορτάζει και η Αγία Μαρία η προμήτωρ της Θεοτόκου.

