Κρήτη: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε το χριστουγεννιάτικο παζάρι στο Ρέθυμνο

Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στο Ρέθυμνο, προσφέροντας ευκαιρία για μοναδικές αγορές.

Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν δώρα, στολίδια και χειροποίητες δημιουργίες. Όλα τα προϊόντα κατασκευάστηκαν από τους εθελοντές και τις εθελόντριες του οργανισμού.

