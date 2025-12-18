Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αλλοδαπός δραπέτης των φυλακών Κασσαβέτειας

Δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 25χρονο Πακιστανό, ο οποίος -σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.- πριν από δέκα μέρες δεν εμφανίστηκε στο καθιερωμένο υποχρεωτικό προσκλητήριο των φυλακών όπου κρατείται, εκτίοντας ποινή.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι απέδρασε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης