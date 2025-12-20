Αυτή είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Κρήτη για το 2025
Σοβαρή απειλή για το νησί οι λοιμώξεις του αναπνευστικού
Στην κορυφή της λίστας με τις αιτίες θνησιμότητας στην Κρήτη για το τρέχον έτος βρίσκονται οι λοιμώξεις του αναπνευστικού. Σύμφωνα με επίσημα ιατρικά δεδομένα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού, 261 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους από οξεία νόσηση του αναπνευστικού συστήματος από τις αρχές του 2025.
